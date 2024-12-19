Министры иностранных дел Азербайджана и Турции встретились в Каире

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом в рамках XI саммита Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8) в Каире.

Как сообщили в управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, в ходе беседы министр иностранных дел Турции поздравил Азербайджан с избранием в члены Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из отношений братства и стратегического союзничества между двумя странами, текущая ситуация в Сирии и возможные направления сотрудничества между нашими государствами, а также планы оказания гуманитарной помощи в Сирии.