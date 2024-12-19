В Калифорнии ввели режим ЧС

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайную ситуацию для борьбы с птичьим гриппом.

Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«Губернатор Гэвин Ньюсом объявил сегодня чрезвычайную ситуацию, чтобы оптимизировать и ускорить ответ штата на [птичий грипп]», - говорится в заявлении. ЧС «предоставит государственным и местным агентствам дополнительную гибкость» для борьбы с инфекцией, говорится в заявлении. Мера была принята после того, как случаи заболевания были зафиксированы у коров на фермах в регионе Южная Калифорния.

Офис губернатора сообщает, что на данный момент в Калифорнии не зафиксировали случаи передачи этого заболевания от человека к человеку, а почти все инфицированные контактировали с зараженным скотом.

«Пока риск для населения остается низким, мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы предотвратить распространение вируса», - сказал Ньюсом. Отмечается, что в штате уже «создали крупнейшую в стране систему тестирования и наблюдения» в качестве ответных мер на вспышку заболевания.

Птичий грипп был впервые обнаружен в США у диких птиц в штате Южная Каролина в январе 2022 года, в июле того же года вирус был зафиксирован в Калифорнии. В марте 2024 сообщалось о случаях инфекции у коров в штатах Техас и Канзас. После этого был подтвержден 61 случай заражения среди людей в семи американских штатах, при этом в Калифорнии было зарегистрировано 34 таких случая. В августе грипп был обнаружен еще в 13 штатах, говорится в заявлении.

Источник: ТАСС