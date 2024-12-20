Эрдоган: слова Трампа о мощи Турции верны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в его отношениях с избранным президентом США Дональдом Трампом нет никаких проблем, а его недавние слова о мощи Турции соответствуют действительности.

Об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Египта.

«Господин Трамп фактически подчеркивает мощь и эффективность нашей страны, давая такую ситуационную оценку. Эти выводы точны. Между нами действительно нет никаких проблем. С момента его избрания у нас были контакты. Трамп - прагматичный политик. У него есть видение по изменению политики, которая создает издержки для его страны и ее союзников. После его инаугурации мы, скорее всего, первые поздравим его и начнем искренне обсуждать вопросы нашей повестки», - приводит слова президента агентство Anadolu.

16 декабря Трамп заявил, что ключ ко всей ситуации в Сирии находится в настоящее время у Турции. Он также отметил, что «с Эрдоганом он отлично ладил».

Эрдоган добавил, что сказанные Трампом «слова суммируют взгляды его самого и его администрации на Турцию, которые он окончательно сформулирует в ближайшие месяцы». «Все знают о силе и эффективности Турции. Все, от международных аналитических центров до средств массовой информации, пишут о растущей мощи Турции в сфере дипломатии. Мы также осознаем свою мощь и эффективность», - отметил турецкий лидер.

Он указал, что интересы Турции простираются и за ее физические границы. «У нас есть цель защитить свои земли, развивать свою страну и делать шаги вперед, сохраняя свои корни. Кроме того, мы чувствуем на своих плечах ответственность быть рядом с нашими друзьями и братьями. Мы возобновили работу нашего посольства в Дамаске. Высказывание о том, что Турция - это страна, которую ждут, является не просто пустыми словами», - сказал Эрдоган.

Он также отдельно подчеркнул, что в вопросах дальнейших шагов Турции в Сирии «очень важны переговоры, которые будут проведены с избранным президентом США Дональдом Трампом после его вступления в должность».

Источник: ТАСС