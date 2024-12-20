Планируется визит Эрдогана в Сирию - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение 15 дней может совершить визит в Сирию, пишет AHaber.

В рамках визита в Дамаске запланирована встреча турецкого президента с лидером сирийских повстанцев аль-Джулани, возглавившего освободительное движение объединившейся оппозиции, в результате которого был свергнут режим Башара Асада. Также глава Турции может встретиться с представителями общины сирийских туркманов.

Издание напоминает в этой связи о визите в Дамаск и встрече с аль-Джулани главы Национальной разведывательной организации Турции (MİT) Ибрагима Калына. Возможно, в повестке переговоров была и подготовка визита президента Эрдогана и обеспечение усиленных мер безопасности с воздуха и «на земле».

Источник: AHaber