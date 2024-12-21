Лейла Алиева встретилась с Президентом Кении - ФОТО

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретилась в городе Найроби с Президентом Республики Кения Уильямом Самоэйем Руто.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева передала Президенту Кении приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

На встрече были обсуждены отношения между двумя странами, в том числе возможности сотрудничества в различных сферах с Фондом Гейдара Алиева, возглавляемым Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой. Подчеркнув важность расширения двусторонних отношений, Лейла Алиева отметила значение проектов, которые будут реализованы в рамках проекта Фонда «Развитие образования и культуры в странах Африки». По ее словам, будут реализованы проекты в сферах образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, борьбы с изменением климата и культуры, а также программы образовательного обмена, осуществлено сотрудничество по совместной презентации образцов искусства в международных проектах.

Президент Руто сказал, что в ноябре наша страна успешно провела 29-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Он выразил удовлетворение динамичным развитием отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Кенией.

По его словам, существует большой потенциал для развития сотрудничества и расширения партнерства в различных областях, включая климатическую деятельность, энергетическую, торговую, инвестиционную, туристическую, образовательную и другие сферы. Он подчеркнул, что важную роль в развитии отношений играют проекты в сфере образования, культуры, здравоохранения и других гуманитарных областях, реализуемые на государственном уровне, в том числе при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

На встрече Президенту Республики Кения Уильяму Самоэйу Руто было вручено письмо Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с приглашением посетить c визитом нашу страну.

Президент Руто поблагодарил за приглашение, сказав, что принимает его с удовлетворением.