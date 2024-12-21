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В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media12:10 - Сегодня
В Татарстане из-за прилетов БПЛА отменены все массовые мероприятия - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Власти Татарстана отменили все массовые мероприятия в субботу и воскресенье из-за атаки БПЛА, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

11:15

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Меру ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», - говорится в публикации.

10:50

Беспилотники атаковали дома в трех районах Казани в субботу утром, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

"Сегодня утром в Казани в результате атаки беспилотных летательных аппаратов произошло возгорание в домах Советского, Кировского и Приволжского районов", - говорится в сообщении.

Ранее мэрия сообщала о возгорании в двух районах. Оперативные службы работают на месте происшествий. О пострадавших мэрия не сообщает.

Жители домов эвакуированы, мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных и обеспечить тёплыми вещами и питанием.

Из-за атаки БПЛА в Казани звучит сигнал тревоги, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"В связи с атакой БПЛА в городе силами МЧС ведется оповещение, жителей просят сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги необходимо одеться и спуститься вниз на первые этажи, подвал", - говорится в сообщении.

Пресс-служба сообщает, что организован оперативный штаб, туда прибыл раис республики Рустам Минниханов, ему докладывают ему информацию.

Источник: interfax.ru

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