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Албания на год заблокирует TikTok

First News Media23:30 - 22 / 12 / 2024
Албания на год заблокирует TikTok

Власти Албании заблокируют как минимум на год платформу TikTok в стране.

Об этом сообщило издание Albanian Daily News.

"Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы решили заблокировать TikTok с помощью инструментов, разработанных нашими компетентными органами", - передает издание слова премьер-министра Албании Эди Рамы. Он пояснил, что 90% родителей по всей стране потребовали закрыть TikTok, "вот почему мы решили запретить его на год", начиная с 2025 года.

Источник: ТАСС

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