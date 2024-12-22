Албания на год заблокирует TikTok

Власти Албании заблокируют как минимум на год платформу TikTok в стране.

Об этом сообщило издание Albanian Daily News.

"Для повышения физической и цифровой безопасности в школах мы решили заблокировать TikTok с помощью инструментов, разработанных нашими компетентными органами", - передает издание слова премьер-министра Албании Эди Рамы. Он пояснил, что 90% родителей по всей стране потребовали закрыть TikTok, "вот почему мы решили запретить его на год", начиная с 2025 года.

Источник: ТАСС