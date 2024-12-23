 «Карабах» - зимний чемпион, а интриги снова нет – ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Футбол

«Карабах» - зимний чемпион, а интриги снова нет – ВИДЕО

Теймур Максутов10:10 - Сегодня
«Карабах» - зимний чемпион, а интриги снова нет – ВИДЕО

Премьер-лига Азербайджана по футболу ушла на зимние каникулы.

Правда, пауза продлится совсем недолго. Третий круг чемпионата стартует уже 17 января.

Как и ожидалось, единоличным лидером чемпионата после 18-и туров является «Карабах» и нет никаких сомнений, что именно агдамцы снова выиграют титул. Показательно, что в последнем туре в преддверии паузы агдамцы обыграли ближайшего преследователя, которым неожиданно стал «Араз-Нахчыван» (2:0).

Нахчыванский клуб стал главным сюрпризом первой половины чемпионата. И надо сказать, что вполне заслуженно. Команда Эльмара Бахшиева порой становилась объектом несправедливой критики, но даже игра против действующего чемпиона показала, что критика эта не оправдана. Команда играла на равных с «Карабахом» большую половину матча. Эльмар Бахшиев не выпустил на поле 8 защитников и не отсиживался в обороне. Команда показала осмысленную игру и очень опасно контратаковала. И даже забила гол, сравняв счет, но после сигнала от VAR главный арбитр матча все же его отменил. Эпизод получился довольно спорным.

Еще одной командой, которая может занести себе в актив первую половину чемпионата, является «Туран Товуз». Фактор Курбана Бердыева делает свое дело. Это еще один показательный случай, что классному тренеру не нужно слишком много времени, чтобы давать результат. Товузцы идут на третьем месте и претендуют на еврокубки. В 18-м туре команда сыграла вничью с главным неудачником чемпионата «Нефтчи» (1:1).

О «Нефтчи» в первой половине чемпионата говорилось больше всего. Команда поменяла главного тренера, но пока мало что изменилось. 17 очков после 18 туров – результат, который в лучшем случае позволяет биться за выживание. В премьер-лиге у клуба уже нет никаких шансов спасти сезон. Вся надежда на Кубок. Но сложно представить победу какого-либо местного клуба в турнире, где выступает «Карабах». Пока дела у Самира Абасова идут очень плохо.

Первую половину чемпионата нестабильно провели и «Зиря» с «Сабахом». Особенно это можно отнести ко второму, который успел даже поменять главного тренера. Теперь команду возглавляет Василий Березуцкий, который ранее не работал главным тренером. После 18-и туров команда идет на 5-м месте, набрав 26 очков. Отставание от зоны еврокубков не критичное, но и сам «Сабах» пока слишком нестабилен. В 18-м туре команда проиграла одному из аутсайдеров чемпионата «Шамахы» (1:3).

«Зиря» в первой половине чемпионата чередовала удачные матчи с неудачными. Хотя в преддверии сезона казалось, что именно команда Рашада Садыхова возглавит гонку в борьбе за второе место.

Еще в одном матче тура «Кяпяз» и «Сумгайыт» сгоняли нулевую ничью. «Кяпяз» будет вести борьбу за выживание. А «Сумгайыт» после смены главного тренера смог немного исправить ситуацию и подняться в турнирной таблице. Вагиф Джавадов неплохо стартовал на посту главного тренера.

Вторая половина чемпионата обещает быть более интересной. Сможет ли «Нефтчи» возродиться, продолжат ли успешное выступление «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз», что покажет Березуцкий во главе «Сабаха»? Интриг много и впереди 18 туров. Чемпионат завершится 25 мая.

Поделиться:
149

Актуально

Мнение

Солнце, ветер и вода: Проекты, которыми Азербайджан в 2024 году наполнил свой ...

Интервью

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для ...

Политика

Джейхун Байрамов отправился с визитом в Сербию

Общество

В город Шуша отправлена очередная группа переселенцев - ФОТО

Футбол

«Карабах» - зимний чемпион, а интриги снова нет – ВИДЕО

Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Сборная Азербайджана по футболу сохранила свои позиции в рейтинге ФИФА

Анчелотти отреагировал на рекордный титул под руководством «Реала»

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

УЕФА предупредил сборную Азербайджана

Для тренерского и игрового состава «Нефтчи» проведен семинар

Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Последние новости

Аллахшукюр Пашазаде заявил об увеличении числа религиозных деятелей в новых мечетях на освобожденных территориях

Сегодня, 12:15

Али Ахмедов: Азербайджан представлен всему миру как центр мультикультурализма

Сегодня, 12:10

TƏBİB рассказал о числе медицинских услуг гази и членам семей шехидов

Сегодня, 12:05

В рамках проекта «Великое возвращение» медицинский осмотр прошли 6561 житель

Сегодня, 12:00

Глава ГКРРО заявил о недопущении использования фактора религии для раскола общества

Сегодня, 11:55

TƏBİB констатирует рост обращений в медучреждения и оказанных услуг

Сегодня, 11:49

Глава УМК: У Азербайджана уникальный опыт межрелигиозного и межконфессионального взаимопонимания

Сегодня, 11:45

Сотрудники дорожной полиции оказали содействие в тушении пожара грузовика - ВИДЕО

Сегодня, 11:43

В Азербайджане на бесплатной основе предоставляются 3315 видов медуслуг

Сегодня, 11:40

Обновлена монета номиналом 3 гяпика – ФОТО

Сегодня, 11:38

В Баку проходит Форум религиозных деятелей Азербайджана - ФОТО

Сегодня, 11:34

В Баку открылся первый отель Hilton Garden Inn - ФОТО

Сегодня, 11:26

Вниманию граждан, планирующих поездки в регионы страны на праздники

Сегодня, 11:14

Новые власти Сирии закрыли воздушное пространство для иранских самолетов

Сегодня, 11:02

Чиновники в США получили письмо о планирующейся «коричневой облаве» на мигрантов

Сегодня, 10:42

Турция будет составлять планы по Ближнему Востоку совместно с США

Сегодня, 10:15

«Карабах» - зимний чемпион, а интриги снова нет – ВИДЕО

Сегодня, 10:10

В Азербайджане началась 7-дневная рабочая неделя

Сегодня, 10:05

Руслан Халилов: «Упрощение торговой платформы и технологических решений для инвесторов будут одними из основных приоритетов»

Сегодня, 10:00

Когда форвард «Карабаха» перейдет в «Севилью»?

Сегодня, 09:55
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23