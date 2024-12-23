«Карабах» - зимний чемпион, а интриги снова нет – ВИДЕО

Премьер-лига Азербайджана по футболу ушла на зимние каникулы.

Правда, пауза продлится совсем недолго. Третий круг чемпионата стартует уже 17 января.

Как и ожидалось, единоличным лидером чемпионата после 18-и туров является «Карабах» и нет никаких сомнений, что именно агдамцы снова выиграют титул. Показательно, что в последнем туре в преддверии паузы агдамцы обыграли ближайшего преследователя, которым неожиданно стал «Араз-Нахчыван» (2:0).

Нахчыванский клуб стал главным сюрпризом первой половины чемпионата. И надо сказать, что вполне заслуженно. Команда Эльмара Бахшиева порой становилась объектом несправедливой критики, но даже игра против действующего чемпиона показала, что критика эта не оправдана. Команда играла на равных с «Карабахом» большую половину матча. Эльмар Бахшиев не выпустил на поле 8 защитников и не отсиживался в обороне. Команда показала осмысленную игру и очень опасно контратаковала. И даже забила гол, сравняв счет, но после сигнала от VAR главный арбитр матча все же его отменил. Эпизод получился довольно спорным.

Еще одной командой, которая может занести себе в актив первую половину чемпионата, является «Туран Товуз». Фактор Курбана Бердыева делает свое дело. Это еще один показательный случай, что классному тренеру не нужно слишком много времени, чтобы давать результат. Товузцы идут на третьем месте и претендуют на еврокубки. В 18-м туре команда сыграла вничью с главным неудачником чемпионата «Нефтчи» (1:1).

О «Нефтчи» в первой половине чемпионата говорилось больше всего. Команда поменяла главного тренера, но пока мало что изменилось. 17 очков после 18 туров – результат, который в лучшем случае позволяет биться за выживание. В премьер-лиге у клуба уже нет никаких шансов спасти сезон. Вся надежда на Кубок. Но сложно представить победу какого-либо местного клуба в турнире, где выступает «Карабах». Пока дела у Самира Абасова идут очень плохо.

Первую половину чемпионата нестабильно провели и «Зиря» с «Сабахом». Особенно это можно отнести ко второму, который успел даже поменять главного тренера. Теперь команду возглавляет Василий Березуцкий, который ранее не работал главным тренером. После 18-и туров команда идет на 5-м месте, набрав 26 очков. Отставание от зоны еврокубков не критичное, но и сам «Сабах» пока слишком нестабилен. В 18-м туре команда проиграла одному из аутсайдеров чемпионата «Шамахы» (1:3).

«Зиря» в первой половине чемпионата чередовала удачные матчи с неудачными. Хотя в преддверии сезона казалось, что именно команда Рашада Садыхова возглавит гонку в борьбе за второе место.

Еще в одном матче тура «Кяпяз» и «Сумгайыт» сгоняли нулевую ничью. «Кяпяз» будет вести борьбу за выживание. А «Сумгайыт» после смены главного тренера смог немного исправить ситуацию и подняться в турнирной таблице. Вагиф Джавадов неплохо стартовал на посту главного тренера.

Вторая половина чемпионата обещает быть более интересной. Сможет ли «Нефтчи» возродиться, продолжат ли успешное выступление «Араз-Нахчыван» и «Туран Товуз», что покажет Березуцкий во главе «Сабаха»? Интриг много и впереди 18 туров. Чемпионат завершится 25 мая.