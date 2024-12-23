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Община: Заявление посольства США далеко от истины

First News Media22:40 - 23 / 12 / 2024
Община: Заявление посольства США далеко от истины

Осуждаем очередное заявление посольства США в Азербайджане, являющееся вмешательством во внутренние дела нашей страны под предлогом защиты прав человека.

Об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.

Далее в заявлении отмечается, что «заявление является необоснованным, манипулятивным и далеким от истины с точки зрения содержания.

Деятельность нынешней администрации США под видом продвижения прав человека совершенно вредна и несовместима с понятием права».

Администрация США игнорировала массовую правозащитную проблему нарушения Арменией прав азербайджанцев и фактически дискриминировала их по этническому и религиозному признаку. Эта дискриминация является самым большим ударом по идее прав человека.

«Мы призываем нынешнюю администрацию США, по крайней мере, в ее последние дни, воздержаться от использования прав человека в качестве инструмента для достижения политических целей, и призываем Запад защищать реальную проблему прав человека, такую как возвращение азербайджанцев в родные края, и оказать поддержку этому правому делу», - говорится в заявлении.

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