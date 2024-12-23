Вниманию граждан, планирующих поездки в регионы страны на праздники

Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана выступил с обращением к участникам дорожного движения в связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и празднованием Нового года.

1news.az приводит текст данного обращения:

«Как и в предыдущие годы, ожидается значительное увеличение числа поездок в регионы в связи с праздничными и выходными днями. В связи с этим предполагается, что как на центральных улицах и проспектах столицы, так и на шоссе Баку-Сумгайыт и на въездах и выездах из города в южном направлении может возникнуть значительное скопление автотранспорта, особенно в вечерние часы. В связи с этим гражданам рекомендуется планировать свои поездки на ранние часы. Сотрудники Центра интеллектуального управления транспортом, работающие в усиленном режиме, будут регулярно информировать водителей о ситуации на дорогах».