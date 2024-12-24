Посольство США в Баку: Дипломатия или разжигание конфликта?

Отношения Азербайджана с США, к сожалению, в последнее время переживают не лучшие свои времена. Надо признать, что особым постоянством они не отличались и ранее, в них были и взлеты, и падения, но, кажется, в столь низкой точке они еще не находились никогда. Речь идет, конечно же, об истории взаимоотношений с момента восстановления государственной независимости Азербайджана.

На фоне глобальных геополитических сдвигов место Соединенных Штатов, как безусловного мирового лидера, значительно пошатнулось. И не в последнюю очередь с «легкой» руки самой нынешней администрации во главе с Джо Байденом. Ее недальновидные меры и применяемые ею очевидным образом двойные стандарты в отношении событий одного порядка в разных частях света сильно ударили по реноме США как объективного и непредвзятого мирового арбитра, жандарма, гегемона – кто как воспринимает. Пытаясь наказать Россию за войну в Украине, Штаты активно выгораживают Израиль в противостоянии с Палестиной и оказывают ему одностороннюю поддержку - в нарушение международного права и не считаясь с мнением мирового сообщества. Что, в свою очередь, вызывает острое недовольство многих стран политикой Белого дома, вынуждая их искать справедливость и пути выживания в другом месте, в иных союзах. Таким образом Америка сама ускоряет трансформацию однополярного мира, в котором она играла роль первой скрипки, в многополярный, где уже отчетливо проявились такие полюса, как Россия и Китай. Недалек тот день, когда свои полюса сформируют на основе растущего влияния Индия и Турция.

Возвращаясь к азербайджано-американским отношениям, следует отметить, что администрация Байдена нанесла им значительный ущерб. Не секрет, что после восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности одним из приоритетных вопросов в повестке Баку является нормализация отношений с Арменией с заключением мирного договора и последующим открытием коммуникаций для полной реализации транспортно-логистического потенциала региона. Однако именно при администрации Байдена США поменяли сбалансированный подход к странам Южного Кавказа и встали на путь односторонней поддержки Армении вплоть до накачки ее вооружением. Как отмечал недавно Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Баку неоднократно доводил до американского Госдепа, что вооружение Армении должно быть прекращено.

«США в этом не признаются. Хотя мы отследили военно-транспортные самолеты, которые садились в армянских аэропортах и везли туда вооружение», - сказал он.

В то же время нельзя не отметить, как позитивное явление, попытки действующего госсекретаря США Энтони Блинкена продвинуть азербайджано-армянский переговорный процесс для достижения скорейшего мира. Под его патронажем главы МИД Азербайджана и Армении дважды проводили в Вашингтоне недельные переговоры, которые в какой-то степени сблизили позиции сторон, но, к сожалению, не привели к окончательному результату. В то же время подчиненные Блинкена, его помощники Юри Ким и Джеймс О'Брайен запомнились антиазербайджанскими заявлениями на организованных армянским лобби слушаниях в Сенате. Их риторика была насыщена обвинениями, шантажом и угрозами в адрес Баку. А за угрозами последовали и дела: было возобновлено действие несправедливо принятой Конгрессом в отношении Азербайджана еще в 1992 году 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. Поправка запрещает оказание прямой правительственной помощи США Азербайджану. Напомним, что ее действие было приостановлено в 2002 году, когда Вашингтону понадобилось содействие Азербайджана в проведении антитеррористической кампании в Афганистане. Азербайджан тогда не только предоставил свое воздушное пространство для доставки грузов возглавляемым США силам антитеррористической коалиции, но и сам вошел в нее в числе первых. Кстати будет отметить, что это азербайджанский контингент вместе с турецким покинул Афганистан последним, прикрывая на аэродроме в Кабуле бегство американцев. А коль нет американцев в Афганистане, то и Азербайджан Америке больше не нужен, значит - можно вновь ввести санкции против него, что мы и имеем на сегодняшний день.

В этом году Азербайджан стал местом проведения мероприятия глобального масштаба - 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Этим информационным поводом сполна воспользовались близкие к нынешним американским властям СМИ и НПО, чтобы нанести как можно больший вред международному имиджу Азербайджана. Они развернули кампанию черного пиара, пытаясь дискредитировать Азербайджан, нефтедобывающую страну, как место проведения климатического форума. Ильхам Алиев по этому поводу отметил, что в том, чтобы быть нефтедобывающей страной, нет ничего плохого. Хотя насколько оправдано называть Азербайджан презрительным словом «petrostate», если сами США добывают в десятки раз больше нефти, чем республика? Как бы то ни было, Азербайджан организовал и провел СОР29 на высшем уровне, а усилия, нацеленные на то, чтобы добиться международного бойкота мероприятия, оказались безрезультатными.

Свою лепту в этот антиазербайджанский тренд в последнее время вносит и посольство США в Баку. Посольство, одно из предназначений которого состоит в сглаживании острых углов во взаимоотношениях стран, напротив, посредством своих постов в соцсетях занимается их обострением, раздувая и довольно жестко критикуя положение с правами человека в Азербайджане.

Отреагировавший на это МИД устами своего пресс-секретаря Айхана Гаджизаде поставил зарвавшихся визави на место, обратив внимание на то, что по части прав человека, грубо говоря, чья бы корова мычала, да только не американская, поскольку у этих «радетелей» прав человека, коими всерьез считают себя США, у самих не все в порядке с этими самыми правами, о которых они вспоминают исключительно в геополитических целях.

Но посольству этого оказалось мало, и оно решило повысить градус эскалации, взяв под прицел передачу «Həftə» на AZTV, в которой говорилось об антиазербайджанской политике США. При этом внимание в посте дипмиссии вновь уводилось в сторону темы «политзаключенных».

На этот раз А.Гаджизаде в своем ответе выразил недоумение по поводу нападок американской стороны на телепередачу. Ведь это те самые США, которые представляют себя миру в качестве защитника свободы выражения и СМИ.

В целом создается впечатление, что потерпевшие сокрушительное поражение на последних президентских выборах в США демократы, руководствуясь принципом «сгорел сарай, гори и хата», серьезно намерены оставить своим преемникам-республиканцам как можно больше проблем и испорченных отношений с некогда надежными партнерами.

Азербайджан, несмотря на очевидные трудности последнего времени во взаимоотношениях с Соединенными Штатами, демонстрирует стойкость и стратегическое видение, отстаивая свои национальные интересы. Администрация Байдена, применяя двойные стандарты и ангажированные подходы, тем самым лишь подталкивает Баку к более активному укреплению отношений с альтернативными полюсами силы.

Тем не менее Азербайджан остается открытым для конструктивного диалога, основанного на взаимном уважении, равноправии и невмешательстве в его внутренние дела.

Соединенным Штатам же, если они действительно заинтересованы в мире и стабильности в этом регионе, придется пересмотреть свою политику и отказаться от инструментов давления в пользу равноправного партнерства. Но это уже будет заботой будущей администрации.