В России рабочие заживо сгорели в бараке

В поселке Малореченский в Татарстане шесть рабочих животноводческого комплекса заживо сгорели в бараке.

Об этом сообщили в МЧС России.

В доме для временного проживания в момент происшествия находились 39 человек. Самостоятельно на улицу выбрались 33 человека, один из них пострадал.

При тушении барака пожарные обнаружили шесть трупов. Открытое горение распространилось на площади в 300 квадратных метров.

По предварительной версии, барак загорелся из-за нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

Источник: Газета.ру