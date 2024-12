США предлагают Азербайджану помощь в связи с крушением самолета AZAL

Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с крушением вблизи города Актау самолета авиакомпании AZAL.

Соответствующая публикация размещена на странице американской дипмиссии в социальной сети Х.

«Посольство США выражает глубокие соболезнования жертвам сегодняшней авиакатастрофы в Казахстане, а также их семьям и близким. Мы готовы оказать помощь Азербайджану в связи с этой трагедией», - говорится в публикации.

ABŞ səfirliyi bu gün Qazaxıstanda baş verən hava qəzasının qurbanlarına, onların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüznlə başsağlığı verir. Biz bu faciə ilə bağlı Azərbaycana kömək etməyə hazırıq.



The US Embassy expresses its deepest condolences to the victims of… pic.twitter.com/u4ej3KXJkz — U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) December 25, 2024