Президенты Турции и Франции обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Нормализация азербайджано-армянских отношений стала одной из тем обсуждения в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора президентов Турции и Франции Реджепа Тайипа Эрдогана и Эмануэля Макрона.

Об этом французский лидер сообщил в публикации на своей странице в социальной сети Х.

«Мы также обсудили надежды, возникшие в результате встречи между Арменией и Азербайджаном, которую провел президент Трамп 8 августа. Важно, чтобы прогресс продолжался, что позволит вновь открыть все границы и укрепить региональное сотрудничество», - подчеркнул Макрон.

Еще одной темой переговоров двух лидеров стала российско-украинская война.

«Мы разделяем цель прекращения агрессивной войны России против Украины. Это должно включать прекращение боевых действий и установление надежных гарантий безопасности для Украины. Я благодарю Турцию за ее плодотворное сотрудничество по этому вопросу в рамках «Коалиции желающих», - написал президент Франции.

Не обошли вниманием стороны также ситуацию на Ближнем Востоке.

«Мы решительно осуждаем недавние решения израильского правительства о проведении военного наступления на сектор Газа и колонизации новых земель на Западном берегу, особенно в зоне E1, которые противоречат мирным усилиям.

Эта безрассудная спешка может привести лишь к перманентной войне. Только прекращение огня, освобождение заложников, доставка гуманитарной помощи и выработка политического решения могут принести мир и безопасность всему региону.

Мы тесно сотрудничаем с турецкими властями в рамках подготовки к Конференции по созданию двух государств, на которой Франция будет сопредседателем в сентябре в Нью-Йорке. Особенно важно запустить миссию по стабилизации в секторе Газа и возобновить процесс политического урегулирования, основанного на создании двух государств», - подчеркнул французский лидер.

В заключение Макрон подтвердил Эрдогану готовность Франции «работать над амбициозной двусторонней повесткой дня с Турцией».