В мечетях Азербайджана будет почтена память погибших в авиакатастрофе близ Актау

В мечетях Азербайджана будет почтена память погибших в результате крушения самолета AZAL вблизи казахстанского города Актау.

Об этом сообщили в ответ на запрос Report в Управлении мусульман Кавказа (УМК).

В управлении отметили, что будут прочитаны молитвы за упокой душ погибших в авиакатастрофе.

Председатель УМК, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Отметим, что 25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, в связи с необходимостью вынужденной посадки взял курс на Актау и разбился близ города. Причины аварии выясняются. На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. В авиакатастрофе выжили 32 человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура.