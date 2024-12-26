Самир Рзаев: Продолжается расследование причин крушения

Крушение пассажирского самолета, произошедшее 25 декабря близ города Актау Казахстана, вошло в историю как большая трагедия как для народа Азербайджана, так и для AZAL. Благодаря героическим усилиям членов экипажа во время авиакатастрофы были спасены более 20 пассажиров. К сожалению, в результате крушения погибли двое наших опытных пилотов и один бортпроводник. Их героизм никогда не будет забыт.

Об этом в интервью журналистам сказал президент ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары» Самир Рзаев.

С.Рзаев отметил, что в настоящее время расследование причин крушения продолжается. «Черный ящик» уже найден, и в соответствии с международными авиационными конвенциями проводятся процедуры по его изучению. В октябре самолет прошел капитальный ремонт, технический осмотр и эксплуатировался опытными пилотами с налетом более 15 тысяч часов. Несмотря на это, причины крушения выясняются», - добавил он.

Глава AZAL довел до внимания, что в настоящее время ведется подготовка к доставке в Азербайджан выживших и тел погибших в городе Актау.

«Эта трагедия причинила большую боль нашему народу. Героические члены экипажа до последней минуты достойно выполнили свой долг, ценность человеческой жизни для них была превыше всего, их имена вошли в историю. Дополнительная информация будет предоставлена по мере продолжения расследования катастрофы. Да упокоит Аллах души погибших. Желаем скорейшего исцеления пострадавшим», - подчеркнул Самир Рзаев.

Источник: АЗЕРТАДЖ