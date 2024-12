Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Президент Украины Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

«Появляется все больше подробностей относительно ужасного крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». Я выражаю свои соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.

Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования для установления истины.

Мы видим, как четкие визуальные доказательства на месте крушения указывают на ответственность России за трагедию.

Если Россия решит распространять ложь так же, как она сделала в случае с MH17, нам нужно будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы установить правду и обеспечить ответственность», - говорится в публикации Президента Украины в соцсети X.

More and more details regarding the horrific crash of the Azerbaijan Airlines flight are emerging. I extend my condolences to @PresidentAZ Aliyev and the people of Azerbaijan.



Every human life is valuable, and every loss of life deserves a thorough investigation to establish the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2024