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Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

First News Media20:50 - Сегодня
Зеленский выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL

Президент Украины Володимир Зеленский выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines близ Актау.

«Появляется все больше подробностей относительно ужасного крушения самолета «Азербайджанских авиалиний». Я выражаю свои соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву и народу Азербайджана.

Каждая человеческая жизнь ценна, и каждая потеря жизни заслуживает тщательного расследования для установления истины.

Мы видим, как четкие визуальные доказательства на месте крушения указывают на ответственность России за трагедию.

Если Россия решит распространять ложь так же, как она сделала в случае с MH17, нам нужно будет консолидировать все международное давление на Москву, чтобы установить правду и обеспечить ответственность», - говорится в публикации Президента Украины в соцсети X.

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