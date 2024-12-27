Джейхун Байрамов обсудил с Хаканом Фиданом международные и региональные вопросы

27 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турецкой Республики Хаканом Фиданом.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности, а также двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Министр Хакан Фидан еще раз выразил соболезнование турецкого государства и народа в связи с крушением пассажирского самолета нашей страны, осуществлявшего рейс по маршруту Баку-Грозный, недалеко от города Актау, пожелал упокоения души погибших во время авиакатастрофы и исцеления пострадавшим. Было отмечено, что Турция всегда солидарна с братским Азербайджаном, а также готова оказать всю возможную поддержку.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил за соболезнование, постоянно проявляемую поддержку и солидарность, сообщив о том, что расследование причин авиакатастрофы находится под непосредственным контролем руководства страны, что создана государственная комиссия по этому вопросу, рассказал о проделанной работе.

Стороны также обсудили ситуацию, сложившуюся на Ближнем Востоке, в том числе Сирии. Состоялось обсуждение намерения нашей страны оказать гуманитарную поддержку Сирии.

В ходе телефонного разговора также были рассмотрены перспективы и планы сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

В рамках телефонного разговора состоялось обсуждение других вопросов, представляющих взаимный интерес.