Узбекистан и Азербайджан: Путь к укреплению стратегического партнерства

Азиза Алимова,

член Союза журналистов Узбекистана

Азербайджан и Узбекистан обладают долгой и многогранной историей взаимных связей, основанных на братских отношениях и стратегическом партнерстве.

Эти две страны, расположенные на ключевых геостратегических перекрестках, активно развивают свои взаимодействия в различных областях - от экономики до культуры.

Регулярный обмен визитами на высшем уровне стал важным фактором, который вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень. В результате этих визитов было подписано множество документов, среди которых выделяются Декларация об углублении стратегического партнерства и наращивании всестороннего сотрудничества и Договор о создании Высшего межгосударственного совета. Подписание этих документов стало свидетельством совпадения интересов и целей Ташкента и Баку, а также их стремления создать благоприятные условия для дальнейшего расширения равноправного и многопланового сотрудничества.

Активизация высокоуровневого диалога способствовала интенсификации взаимных визитов, развитию межпарламентского сотрудничества и укреплению взаимодействия в рамках международных организаций и многосторонних форматов. Обе страны активно поддерживают друг друга на таких авторитетных площадках, как ООН, Движение неприсоединения, Организация тюркских государств, Содружество Независимых Государств и Организация экономического сотрудничества. Узбекистан высоко ценит тот факт, что Азербайджан за последние годы стал соавтором нескольких резолюций, принятых по инициативе Узбекистана в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

С учетом значительного потенциала и стратегического положения в своих регионах, Узбекистан и Азербайджан сегодня определенно стали экономически перспективными партнерами. Это подтверждается растущим взаимным интересом к расширению связей. Динамика двустороннего товарооборота наглядно демонстрирует темпы развития: с 2017 года объемы взаимной торговли увеличились более чем в 5,5 раза, а с начала текущего года прирост составил еще 15%. Хотя эти показатели не полностью отражают имеющиеся возможности, тем не менее их рост указывает на серьезные намерения Ташкента и Баку достичь цели по увеличению объема взаимной торговли до 1 миллиарда долларов США в ближайшие годы.

Следует отметить, что для укрепления экономической кооперации в 2020 году был учрежден Узбекско-Азербайджанский деловой совет, который провел уже четыре заседания. Данная площадка способствует определению новых точек пересечения взаимных интересов и укреплению взаимовыгодного инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.

Благодаря просветительским инициативам глав двух государств Шавката Мирзиёева и Ильхама Алиева углубляются возможности сотрудничества в различных сферах. Азербайджан и Узбекистан активно развивают совместные проекты, с 2019 года на регулярной основе происходит обмен делегациями.

В феврале 2023 года в Ташкенте прошел первый Форум регионов Узбекистан–Азербайджан, а второй — в мае того же года в азербайджанском городе Губа. В результате этих форумов подписаны документы о сотрудничестве между городами, такими как Самарканд и Гянджа, Хива и Шуша, Бухара и Лянкяран, Коканд и Шеки, Наманган и Мингячевир, Гулистан и Физули, Термез и Билясувар.

В ноябре текущего года в Ташкенте в рамках «Недели гражданского общества» состоялся форум узбекско-азербайджанских неправительственных организаций. По итогам мероприятия подписаны меморандумы о сотрудничестве, что открывает новые возможности для совместной работы неправительственных организаций Узбекистана и Азербайджана.

Кроме того, значительное внимание уделяется развитию сотрудничества в медиасфере. В апреле 2024 года в Баку был подписан важный меморандум о сотрудничестве между Союзом журналистов Узбекистана и Советом прессы Азербайджана. Этот документ предусматривает проведение регулярных мастер-классов, семинаров и «круглых столов» для молодых журналистов, в которых будут участвовать известные и опытные профессионалы из обеих стран. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем наращивании межрегиональных связей и расширении медиасотрудничества.

На современном этапе ключевую роль в развитии культурно-гуманитарного сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном играет историческая общность религии, языка, культуры и традиций. Это сотрудничество основано на глубоком уважении к наследию великих классиков, таких как Алишер Навои, Мирзо Улугбек, Низами Гянджеви, Насиреддин Туси и Мухаммед Физули. Их творчество является достоянием не только тюркоязычных народов, но и всего человечества и высоко почитается народами наших стран.

Важным символом этой связи стали памятники, установленные в обеих столицах: в Баку - памятник Алишеру Навои, в Ташкенте – Низами Гянджеви и Гейдару Алиеву. Кроме того, Государственный педагогический университет Узбекистана носит имя Низами Гянджеви, а в Азербайджане есть поселок, названный в честь Алишера Навои.

Еще одним знаком прочной дружбы между узбекским и азербайджанским народами явилось возведение в 2023 году в городе Физули современной школы имени Мирзо Улугбека, рассчитанной на 960 учеников. Это учебное заведение стало важным центром образования и культуры, способствуя укреплению связей между нашими народами.

По инициативе президентов двух стран регулярно проводятся Дни культуры и литературы, кино и творческие недели, гастроли и художественные выставки. Например, в апреле-мае 2023 года в Узбекистане состоялось множество культурно-просветительских мероприятий, приуроченных к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, внесшего неоценимый вклад в развитие азербайджано-узбекских отношений.

В марте 2024 года в Центре Гейдара Алиева в Баку открылась выставка «Наследие в стежках: Путешествие по вышивкам и швейным традициям Узбекистана», которая продемонстрировала богатство и разнообразие узбекского культурного наследия. Также в Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре с большим успехом прошла премьера балетного спектакля «Лазги. Танец души и любви», который привлек внимание зрителей своей глубиной и эмоциональностью.

Важно отметить, что в декабре 2024 года в Национальной библиотеке Азербайджана состоялась торжественная презентация книги «Феномен Шавката Мирзиёева», которая стала значимым вкладом в изучение и понимание современных процессов в Узбекистане и его роли в регионе.

Кроме того, в Узбекистане и Азербайджане активно почитают музыку и творчество популярных исполнителей двух народов. Это взаимное уважение выражается в высоких государственных наградах, которых удостаиваются деятели искусства Азербайджана за укрепление межкультурных связей. Так, указом Президента Узбекистана в 2022 году вокалистке Азербайджанского государственного музыкального театра имени Рашида Бейбутова Гулянак Мамедовой было присвоено почетное звание «Народная артистка Республики Узбекистан». В 2024 году аналогичное звание получил известный азербайджанский деятель культуры Полад Бюльбюльоглу. Орденом «Дустлик» награжден также ряд общественно-политических деятелей Азербайджана, что подчеркивает важность взаимного признания.

С другой стороны, известные узбекские исполнители, такие как Насиба Абдуллаева и Фаррух Закиров, стали народными артистами Азербайджана. В Узбекистане награды получили художественный руководитель ансамбля «Маком» имени Юнуса Раджаби Хошимжон Исмоилов, ректор Государственной консерватории Узбекистана Камолиддин Уринбоев и член Союза писателей Узбекистана Али Насирли, которые были удостоены ордена «Достлуг».

Важным аспектом укрепления дружественных связей является вклад представителей азербайджанской национальности, проживающих в Узбекистане. Для сохранения их культуры и традиций в стране функционирует Ассоциация азербайджанских культурных центров, активно работающая над популяризацией культурного наследия.

В целом, многоплановое и плодотворное взаимодействие между Узбекистаном и Азербайджаном имеет мощный фундамент, позволяющий уверенно продолжать курс на расширение взаимовыгодного партнерства. Ожидаемые совместные инициативы и культурные обмены не только углубят дружеские отношения, но и откроют новые горизонты для сотрудничества в различных сферах, что будет способствовать развитию обоих государств и укреплению их позиций на международной арене.