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МВД рекомендует соблюдать правила безопасности при посещении освобожденных территорий - ВИДЕО

First News Media21:00 - Сегодня
МВД рекомендует соблюдать правила безопасности при посещении освобожденных территорий - ВИДЕО

МВД Азербайджана обратился к лицам, посещающим освобожденные территории в праздничные дни.

В обращении говорится, что 31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и Новый год - сотрудники полиции будут работать в усиленном режиме и примут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей страны.

«Вы должны понимать возложенную на вас ответственность и следовать правилам. При наличии разрешения вам будет обеспечено свободное и беспрепятственное передвижение. Если вы путешествуете на личном автомобиле, зарегистрировавшись через соответствующий портал, в первую очередь вы должны двигаться по заранее определенным маршрутам», - говорится в обращении.

В МВД отметили, что в уведомительных инструкциях, предоставляемых на временных полицейских постах, указано, что не разрешается ездить по второстепенным дорогам.

«Мы призываем не привозить на территорию алкогольные напитки, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества, посещать только места, предназначенные для отдыха. В Шуше, Лачыне, Зангилане, Физули, Суговушане и других живописных уголках Карабаха вы должны соблюдать все правила безопасности, избегать ситуаций, вызывающих общественное беспокойство, и своим поведением не нарушать атмосферу стабильности. Давайте в эти особые дни будем еще более солидарны, чем всегда, и станем свидетелями безопасных, благополучных, полных любви и счастья моментов», - говорится в обращении МВД.

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