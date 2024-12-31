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В новогоднюю ночь население Земли достигнет 8,09 млрд человек

First News Media20:55 - Сегодня
В новогоднюю ночь население Земли достигнет 8,09 млрд человек

Бюро переписи населения США прогнозирует, что в январе 2025 года на Земле ежесекундно будет происходить 4,2 рождения и 2 смерти.

Население мира в 2024 году увеличилось более чем на 71 миллион человек. На Новый год оно составит в общей сложности 8,09 миллиарда человек.

Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на оценку Бюро переписи населения США.

Рост на 0,9% в 2024 году несколько замедлился по сравнению с 2023 годом - тогда население планеты выросло на 75 миллионов человек.

В январе 2025 года на Земле ежесекундно будет происходить 4,2 рождения и 2 смерти.

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