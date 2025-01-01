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В этом году в Агдаме заработает предприятие по производству табачных изделий - ФОТО

First News Media14:24 - Сегодня
В этом году в Агдаме заработает предприятие по производству табачных изделий - ФОТО

В Агдамском промышленном парке в июне текущего года планируется приступить к созданию предприятия по производству табачных изделий, принадлежащего ООО «Табатерра».

Предприятие создается на территории площадью 5 гектаров. Ожидается, что начало деятельности завода сыграет важную роль в обеспечении занятости местного населения. В рамках инвестиционного проекта на общую сумму 70 миллионов манатов постоянными рабочими местами будут обеспечены 300 человек. ООО «Табатерра» приобрело 208 квартир в комплексе Aghdam Residence для проживания сотрудников.

Продукция, которая будет выпускаться на предприятии, ориентирована на удовлетворение потребностей внутреннего рынка и экспорт.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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