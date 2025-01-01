В результате наезда грузового автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли 12 человек - ОБНОВЛЕНО
Не менее 12 человек погибли, 50 ранены в результате наезда грузового автомобиля в Новом Орлеане.
Об этом сообщил ABC News со ссылкой на полицию.
Мэр города Латойя Кантрелл назвала инцидент террористической атакой.
В полиции сообщили, что водитель, совершивший нападение, вышел из грузовика и открыл огонь по людям, это было преднамеренное нападение.
"Злоумышленник не задержан", - сообщили в полиции.
Как заявила представитель ФБР Алета Дункан на пресс-конференции, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В этой связи она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.
17:27
Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США обнаружили на месте гибели людей в Новом Орлеане (штат Луизиана) предполагаемые взрывные устройства.
Как передает ТАСС, об этом заявила представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции местных властей, трансляцию которой вел телеканал Fox News.
По ее словам, в настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных на месте предметов, которые похожи на самодельные взрывные устройства. В связи с этим она попросила местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон.
Дункан подчеркнула, что ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт.
Также 2 сотрудника полиции получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки с преступником, устроившим в новогоднюю ночь наезд на пешеходов в Новом Орлеане.
"Могу вам сказать, что преступник открыл огонь по полицейским из машины после того, как разбил автомобиль. Два полицейских получили огнестрельные ранения", - сообщила глава местных правоохранительных органов Энн Киркпатрик на пресс-конференции, которую транслировали американские телеканалы.
16:25
Не менее 10 человек погибли и около 30 пострадали в результате наезда грузовика в Новом Орлеане, сообщил 1 января телеканал ABC News.
«По данным полиции и городских властей Нового Орлеана, как минимум 10 человек погибли и около 30 пострадали после того, как в среду утром транспортное средство въехало в толпу на Бурбон-Стрит», — говорится в сообщении.
В полиции считают, что наезд, по всей видимости, был преднамеренным. Водитель в данный момент не задержан.
Инцидент произошел около 3:15 по местному времени (13:15 по Баку). Общее число погибших и пострадавших пока устанавливается.
О наезде грузового автомобиля на толпу людей в Новом Орлеане стало известно ранее. Сообщалось, что после этого водитель вышел и начал стрелять, а правоохранительные органы открыли ответный огонь.
Источник: Известия