Президент Украины назначил азербайджанца главой военной администрации Киева - ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил азербайджанца Теймура Фирудин оглы Ткаченко (Мамедова) главой военной администрации города Киева.

До этого назначения Теймур Ткаченко занимал должности замминистра стратегических отраслей и замминистра территориального и регионального развития Украины.

Отметим, что Теймур Ткаченко является сыном уроженца Шамкирского района ныне покойного Фирудина Мамедова, который был активным членом Конгресса азербайджанцев Украины и представителем Совета старейшин Азербайджана по Украине.

Источник: Report