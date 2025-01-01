Президент Украины назначил азербайджанца главой военной администрации Киева - ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил азербайджанца Теймура Фирудин оглы Ткаченко (Мамедова) главой военной администрации города Киева.
До этого назначения Теймур Ткаченко занимал должности замминистра стратегических отраслей и замминистра территориального и регионального развития Украины.
Отметим, что Теймур Ткаченко является сыном уроженца Шамкирского района ныне покойного Фирудина Мамедова, который был активным членом Конгресса азербайджанцев Украины и представителем Совета старейшин Азербайджана по Украине.
Источник: Report
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