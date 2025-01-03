В России мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя - ФОТО

Вооруженный мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в городе Канаш в Чувашии.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел днем 2 января. Как пишет издание, стрельбу из двустволки открыл бывший заключенный, убитый бизнесмен ранее работал в правоохранительных органах.

«Предварительно, поводом для совершения преступления стала месть за то, что экс-сотрудник отправил стрелка в тюрьму», — говорится в публикации.

Нападавший скрылся, но оперативно был задержан. На допросе злоумышленник признался, что костюм Деда Мороза купил для конспирации в надежде, что его быстро не опознают.