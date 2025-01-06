В Азербайджане распространились случаи мошенничества с арендой жилья

МВД Азербайджана обратилось к гражданам в связи с распространившимися случаями мошенничества со сдачей жилья в аренду.

В частности, граждан просят быть внимательными с объявлениями о сдаче жилья, которые распространяются на различных платформах.

«Внимательно прочитайте объявление. Будьте внимательны, если цена кажется слишком привлекательной. Потребуйте документы. Не платите заранее. Не соглашайтесь на аренду, не увидев самого жилья. Принимайте меры в отношении тех, кто хочет вас обмануть. При необходимости, обращайтесь в МВД – 102», - говорится в обращении.