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Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

First News Media23:20 - 06 / 01 / 2025
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам.

По словам республиканца, многим канадцам понравилась мысль о том, чтобы стать 51-м штатом.

"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", – отметил Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

Политик полагает, что объединение Канады и США позволило бы ликвидировать торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей".

"Вместе мы были бы великой нацией!" – заключил Трамп.

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