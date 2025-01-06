Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Избранный президент США Дональд Трамп после заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку предложил стране присоединиться к Соединенным Штатам.

По словам республиканца, многим канадцам понравилась мысль о том, чтобы стать 51-м штатом.

"Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву. Джастин Трюдо это понимал и потому ушел в отставку", – отметил Трамп в своей соцсети TRUTH Social.

Политик полагает, что объединение Канады и США позволило бы ликвидировать торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде "полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей".

"Вместе мы были бы великой нацией!" – заключил Трамп.