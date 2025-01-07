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За контрабанду золотых слитков арестован инспектор Таможенного комитета

First News Media19:45 - Сегодня
За контрабанду золотых слитков арестован инспектор Таможенного комитета

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжается предварительное расследование по начатому Государственным таможенным комитетом уголовному делу о контрабанде в страну золотых слитков.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, в ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что старший инспектор отдела координации Главного таможенного управления на воздушном транспорте Государственного таможенного комитета Мирзалиев Афсар Нусрат оглу использовал свое служебное положение и, вступив в сговор с Сафаровым Сафаром Гасан оглу, помог последнему переправить на территорию страны контрабандным путем 41 золотой слиток (3.145 грамм) общей стоимостью в 461 тыс манатов.

Сафар Сафаров 27 декабря 2024 года прибыл в Международный аэропорт Гейдар Алиев рейсом Стамбул-Баку и пронес слитки в обход таможни. В отношении Афсара Мирзалиева и Сафара Сафарова возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде ареста.

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