Президент Азербайджана: Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец

Исторически империалистические силы следовали принципу «разделяй и властвуй», полностью управляя колониями, разграбляли их богатства и создавали для себя государства. Но этому необходимо положить конец. Отвратительной практике колониализма необходимо положить конец.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

«Многие страны на наших глазах подвергаются иностранной интервенции, и это фактически подрывает моральный и генетический код стран. Слабым странам навязываются чуждые, негативные ценности. Страна не может быть слабой, страна считается слабой, когда у нее слабый лидер. Поэтому мы готовы к этой работе со своей повесткой дня, у нас есть повестка дня. Наша политика это уже показывает», - добавил глава государства.