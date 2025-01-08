Гражданам Азербайджана на задержанных в Эритрее кораблях оказывается помощь

Гражданам Азербайджана на кораблях, задержанных в Эритрее, оказывается помощь в установлении связи с семьями.

Об этом АПА сообщила пресс-секретарь Государственного морского и портового агентства Парвана Иманова.

На каждом судне 6 азербайджанских моряков, всего 18 членов экипажа.

По ее словам, Агентство все время поддерживает контакты с азербайджанским филиалом компании Caspian Marine Services B.V., которой принадлежат суда.

«В компании подчеркнули, что связь с кораблями поддерживается ежедневно, они своевременно обеспечиваются продовольствием и другими необходимыми средствами, оказываются соответствующие услуги для связи с семьями членов экипажа», - сказала представитель Агентства.

Она также подчеркнула, что, по информации компании, корабли вошли в территориальные воды Эритреи из-за резкого изменения погодных условий.

П.Иманова напомнила, что 7 ноября 2024 года в ГМПА поступила информация о задержании компетентными органами Государства Эритрея трех кораблей, принадлежащих азербайджанскому филиалу компании Caspian Marine Services B.V.

«Агентство немедленно проинформировало Министерство иностранных дел. Также соответствующая информация была представлена в виде официального письма в уполномоченный орган Государства Эритрея в сфере морского транспорта, Международное морское агентство, в постоянное представительство Эритреи в Международном морском агентстве и посольство в Соединенном Королевстве», - сказала она.

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