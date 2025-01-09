Азербайджанская модель социально-экономического развития – пример стабильности в условиях мировой турбулентности

Несмотря на сохраняющуюся в мире сложную политическую и экономическую ситуацию, азербайджанская экономика с успешными результатами завершила 2024 год и взяла курс на новые достижения.

Именно об этом в своем интервью местным телеканалам говорил Президент Ильхам Алиев, подробно остановившись на всех аспектах экономической политики государства.

Один из ключевых показателей данного успеха азербайджанской экономики – это рост валового внутреннего продукта (ВВП) более чем на 4%, что, по словам Ильхама Алиева, является позитивным результатом в условиях мировых экономических реалий. Особенно впечатляет развитие ненефтяного сектора, где рост составил свыше 6%, а с учетом увеличения промышленного производства - более 7 процентов, что подтверждает успешное выполнение стратегии диверсификации экономики, направленной на снижение зависимости от нефтяных доходов.

Как подчеркнул Ильхам Алиев, «главный показатель для нас – это развитие ненефтяного сектора», отметив при этом, что, несмотря на спад в добыче нефти, экономика продолжает расти за счет других отраслей.

В основе достигнутых экономических успехов лежит продуманная политика, включающая в себя экономические реформы, обеспечение прозрачности, борьбу с монополизмом, привлечение инвестиций, улучшение инвестиционного климата. Результатом этих целенаправленных усилий стали позитивные изменения международных финансовых институтов и ведущих мировых рейтинговых агентств к Азербайджану. В частности, Всемирный банк, Международный валютный фонд, Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития дважды в прошлом году улучшали прогноз по росту ВВП Азербайджана. В свою очередь, рейтинговые агентства тоже отмечали устойчивость экономики Азербайджана к возможным экономическим шокам в мире.

Тем не менее Ильхам Алиев выразил мнение, что международные рейтинговые агентства должны пересмотреть свои оценки и повысить уровень кредитоспособности страны, поскольку Азербайджан заслуживает более высоких позиций.

Глава государства также акцентировал внимание на важности экономической независимости страны, подчеркнув, что Азербайджан может проводить независимую политику, не полагаясь на внешние заимствования. Так, внешний долг страны составляет всего 7,2% от ВВП, что является одним из лучших показателей в мире. Этот факт делает Азербайджанское государство одним из лидеров по экономической устойчивости.

«В прошлом году нам удалось значительно улучшить наше финансовое положение, увеличить наши резервы, несмотря на то, что прошлогодний бюджет был на рекордном уровне и были реализованы многие социальные программы, в том числе мобилизованы крупные средства на восстановление Карабаха. Тем не менее мы организовали оптимизацию таким образом, что наши валютные резервы еще более увеличились. За год наши валютные резервы увеличились более чем на 5 миллиардов долларов и сегодня равны 72 миллиардам долларов. Это очень высокий показатель для страны с 10-миллионным населением. Потому что все измеряется в сравнении. Расчет валютных резервов стран мира должен, конечно, опираться на резервы, приходящиеся на душу населения, и по этому показателю Азербайджан входит в число ведущих стран мира», - заявил Ильхам Алиев.

Как известно, параметры бюджета отражают экономический потенциал любой страны, и в данном контексте бюджет Азербайджана этого года находится на рекордном уровне: расходы превышают 41 миллиард манатов, а сводный бюджет превысил 48 миллиардов манатов. Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было.

Благодаря правильно выверенной экономической политике Азербайджан достиг этих результатов только за счет внутренних ресурсов, что является одним из важных показателей финансовой устойчивости любой страны. Это в своем интервью особо подчеркнул глава государства: «Я неоднократно говорил и считаю, что все уже видят, что политическая независимость любой страны зависит от ее экономической независимости. То есть, если ты с экономической, финансовой точки зрения ни от кого не зависишь, то сможешь проводить независимую политику. В целом, конечно же, есть много других параметров. Но основные экономические показатели заключаются в этом».

Наряду с экономическим развитием, глава государства уделяет пристальное внимание социальной сфере, подчеркивая, что экономическая и социальная сфера всегда должны идти параллельно и граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше.

Так, в 2025 году минимальная заработная плата была увеличена на 55 манатов и достигла 400 манатов, минимальная пенсия - на 40 манатов, достигнув 320 манатов, то есть, рост составил 14-15%, что значительно превышает уровень инфляции. Это - очередная помощь со стороны государства именно менее защищенным слоям, а также демонстрация приверженности Азербайджана принципам социальной справедливости.

Здесь необходимо отметить, что за последние несколько лет были реализованы четыре социальных пакета на сумму более 7 миллиардов манатов, что также стало итогом экономического роста и эффективной государственной политики.

В своем интервью глава государства заверил, что социальное и экономическое развитие и далее будут идти параллельно, то есть, по мере роста экономических возможностей постоянно будет уделяться внимание решению социальных вопросов.

Особое внимание Президент Ильхам Алиев уделил восстановлению освобожденных от армянской оккупации. Глава государства отметил, что уже реализованы проекты по возвращению бывших переселенцев в родные места, в этих регионах осуществляются масштабные инфраструктурные проекты, включая строительство жилых зданий и социальных объектов, электростанций и водохранилищ, и в ближайшие два-три года основные строительные работы будут завершены.

Президент Ильхам Алиев также заявил, что в 2025 году на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура будет направлено 4 миллиарда манатов. Также в планах на 2025-й – возвращение бывших переселенцев в еще около 20 населенных пунктов, завершение строительства более 60 километров дорог, тоннелей и мостов. Отмечалось, что вся работа по восстановлению будет вестись по единому генеральному плану, который станет образцом для других регионов страны.

«И Карабах, и Восточный Зангезур, и в то же время расположенная не так далеко от него Нахчыванская Автономная Республика должны превратиться в единое большое пространство с точки зрения экономики, социальной сферы, зеленой энергии и безопасности. Хотя, согласно нашему делению, это – три региона. В то же время эти связанные друг с другом исторически регионы в настоящее время развиваются на основе единой концепции», - сказал глава государства.

В своем интервью Президент Ильхам Алиев уделил внимание и теме введения новых моделей управления в госкомпаниях, и вопросу решения проблем в городском транспорте.

Как известно, в последние годы в Азербайджане проводится активная реформа государственных компаний, направленная на повышение их эффективности и улучшение управления. Одним из ключевых аспектов этих преобразований стало внедрение новой модели, основанной на создании правлений, состоящих из высококвалифицированных государственных чиновников. Такая реорганизация позволила выявить и решить множество проблем, существующих в этих компаниях. Изменения затронули не только управленческую структуру, но и финансовую составляющую работы государственных предприятий, что привело к их переходу на режим прибыльности. К примеру, компания SOCAR, долгие годы работающая с убытками, и ЗАО «Азербайджан Хава Йоллары», ранее получавшее субсидии из бюджета, теперь демонстрируют прибыль.

Кроме того, значительный успех достигнут в управлении железнодорожным сектором. Так, зависевшее от государственной помощи Управление железных дорог теперь стабильно работает с прибылью. Эти примеры успешных реформ наглядно подтверждают эффективность новой модели управления, которая способствовала устранению внутренних нарушений и ошибок.

Одной из таких успешных моделей стал созданный в ноябре 2024 года Распоряжением Президента Ильхама Алиева Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг» (ASCON), главной целью которого является объединение транспортного сектора страны под одним «зонтиком».

Создание ASCON также стало важным шагом для устранения дублирования и повышения эффективности грузоперевозок. Это необходимо для того, чтобы выгодно распределить ресурсы, учитывая специфические интересы разных видов транспорта, таких как Каспийское морское пароходство, железные дороги и т.д. Координация этих элементов позволяет оптимизировать маршруты и снизить затраты, что, в свою очередь, выгодно для экономики.

Помимо этого, идущая цифровизация транспортного сектора поможет повысить прозрачность, снизить искусственные задержки и коррупционные риски, что благоприятно скажется на экономической привлекательности транспортного коридора Восток-Запад.

С увеличением числа автомобилей в городах Азербайджана возросла нагрузка на транспортную инфраструктуру, что вызвало рост пробок и ухудшение качества городской среды. Как отметил в своем интервью глава государства, для решения этой проблемы были реализованы масштабные проекты по улучшению городского транспорта. Строительство тоннелей и развязок значительно улучшило ситуацию с пробками в прошлом, но с развитием экономики проблемы транспортной нагрузки вновь стали актуальными. В ответ на эти вызовы были предложены новые инициативы, включая расширение метрополитена и замену старых автобусов на электробусы: планируется строительство еще 10 станций метро, а местное производство электробусов, которое начнется в ближайшие месяцы. Эти шаги не только улучшат транспортную ситуацию в городе, но и будут способствовать улучшению экологической ситуации в Баку.

Реформа транспортного сектора и государственного управления в Азербайджане, несмотря на сложности и вызовы, уже приносит свои плоды. Страна делает значительные шаги по улучшению инфраструктуры, повышению качества государственных услуг и внедрению инновационных технологий. В ближайшие годы можно ожидать дальнейшие улучшения и в транспортной отрасли. Как подчеркнул глава государства, «внедряется и будет внедряться много новшеств, основанных на современных технологиях».

Продолжая неизменно придерживаться выбранного курса развития, Азербайджан демонстрирует экономическую мощь, что служит укреплению стабильности в стране и росту ее авторитета на международной арене.

И в данном контексте очень важно, что в центре политической стратегии Азербайджана всегда находится гражданин, его интересы и благосостояние. Азербайджанская модель социально-экономического развития базируется именно на этом принципе. Именно ориентация на устойчивое и последовательное развитие всех сфер общества является основным фактором, который позволяет Азербайджану достигать положительных результатов в условиях быстро меняющегося мира.