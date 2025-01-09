Комитет по инаугурации Трампа распродал все VIP-билеты

Комитет по инаугурации избранного президента США Дональда Трампа больше не продает билеты на церемонию вступления политика в должность.

Команде республиканца удалось собрать более $170 млн, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их словам, итоговая сумма сбора оказалась «настолько велика», что ряд спонсоров, направивших десятки миллионов долларов в фонд инаугурации, оказались лишь в листе ожидания. Нескольким из них уже сообщили, что они не смогут получить VIP-билеты. Газета напомнила, что перед первым президентским сроком, в 2017 году, команде Трампа удалось собрать на инаугурацию $107 млн.

По условиям, которые установил комитет, пожертвовавшие $1 млн или собравшие $2 млн получат по 6 билетов на 6 мероприятий, среди которых непосредственно церемония вступления Трампа в должность и торжественный ужин с президентом и его женой. Газета отметила, что «ажиотаж вокруг пожертвований на инаугурацию Трампа подчеркивает, насколько состоятельные спонсоры и компании стремятся заслужить расположение» будущего лидера страны.

Источник: ТАСС