Кабмин Армении одобрил проект решения о начале процесса вступления в ЕС

Правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент.

«Это не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова, поскольку решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума. Но мы также должны отметить, что перед референдумом мы должны предпринять определенные действия: обсудить дорожную карту с Европейским союзом», - отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Ожидается, что законопроект, который был представлен несколькими прозападными партиями и организациями, после получения одобрения кабмина будет обсуждаться в парламенте в конце текущего месяца.

Проект представил глава МИД Арарат Мирзоян. Согласно обоснованию правительства, одобрение «позволит сделать ожидания граждан Республики Армения относительно того, что она станет полноправным членом Европейского союза, более реалистичными, а также создать более рабочую среду для дальнейшего обсуждения».

Источник: ТАСС