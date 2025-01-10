СМИ: Госпитализирован Михаил Боярский

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского доставили в отделение неотложной кардиологии Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает РЕН ТВ, отмечая, что по предварительной информации, у артиста установлена ишемическая болезнь сердца - по информации российских Telegram-каналов сейчас врачи стабилизируют состояние народного артиста.

В комментарии Telegram-каналу Mash М.Боярский заявил следующее: «О подробностях состояния своего здоровья я общаюсь только с близкими».

Напомним, что в январе 2023 года Михаил Боярский был госпитализирован с инфарктом.