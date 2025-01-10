Стали известны даты вступительных экзаменов в вузы Азербайджана

Регистрация на пробный экзамен, соответствующий второму этапу вступительного экзамена в I, II, III и IV группы специальностей вузов, будет проводиться с 6 по 26 февраля, а пробный экзамен состоится 16 марта.

Как говорится в сообщении ГЭЦ, регистрация всех абитуриентов для участия во вступительных экзаменах в вузы (I этап приема документов) будет проводиться с 20 февраля по 5 марта.

Первый этап вступительных экзаменов для выпускников прошлых лет состоится 6 апреля.

Первая попытка второго этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей вузов состоится в мае-июне. Регистрация на участие в этих экзаменах будет проводиться в апреле-мае.