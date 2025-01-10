НАТО не согласится на предложение Трампа повысить расходы на оборону до 5% ВВП

НАТО не согласится на предложение избранного президента США Дональда Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП.

При этом, скорее всего, альянс все же увеличит текущий целевой показатель, приводит агентство Reuters мнение чиновников и аналитиков.

«Похоже, что произойдут изменения. Не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны прямо сейчас, но это будет не 2%, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше двух», - заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто в интервью агентству.

По информации Reuters, ряд неназванных чиновников альянса также не поддерживает инициативу Дональда Трампа, но при этом в целом одобряют увеличение оборонных трат. Отмечается, что повышение расходов на оборону будет обсуждаться на саммите организации в Гааге в июне.

По мнению экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов альянса с экономической и политической точек зрения. Некоторые аналитики предполагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы по итогам длительных переговоров страны НАТО согласись на цифру близкую к 3%.

Ранее Трамп на пресс-конференции заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП.