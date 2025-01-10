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Киев начал подготовку к встрече Зеленского с Трампом

First News Media22:00 - Сегодня
Киев начал подготовку к встрече Зеленского с Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский могут встретиться 20 января после инаугурации президента США.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

По его словам, Украина уже активно готовится к контактам на высшем уровне между Киевом и Вашингтоном.

«Наша позиция очень проста. Мы все в Украине хотим завершить войну справедливо для Украины. И мы видим, что Президент Трамп также решительно настроен на завершение войны», — отметил Тихий.

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