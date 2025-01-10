В Газе убит сотрудник агентства «Анадолу»

Внештатный оператор агентства «Анадолу» (АА) в Газе 25-ти летний Саид Абу Небхан убит в результате атаки израильских военных с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает "АА", инцидент произошел на территории лагеря беженцев Аль-Джадид в районе Нусайрат.

На кадрах, распространённых агентством, видно, как оператор вместе с другими людьми бежит по одной из улиц лагеря, а затем неожиданно падает на землю.

По информации агентства "Анадолу", предполагается, что Абу Набхан был ранен намеренно.

Палестинское новостное агентство "WAFA" также сообщило о смерти журналиста.