В Азербайджане приступили к печати бюллетеней для муниципальных выборов

В Азербайджане началась печать бюллетеней для муниципальных выборов, назначенных на 29 января.

Как передает Report, 11 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов вместе с членами комиссии и представителями секретариата посетил типографию, где печатаются бюллетени, ознакомился с полиграфическим процессом и созданными условиями.

М.Панахов дал рекомендации по изготовлению избирательных бюллетеней и их передаче избирательным комиссиям.