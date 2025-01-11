В Азербайджане приступили к печати бюллетеней для муниципальных выборов
В Азербайджане началась печать бюллетеней для муниципальных выборов, назначенных на 29 января.
Как передает Report, 11 января председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов вместе с членами комиссии и представителями секретариата посетил типографию, где печатаются бюллетени, ознакомился с полиграфическим процессом и созданными условиями.
М.Панахов дал рекомендации по изготовлению избирательных бюллетеней и их передаче избирательным комиссиям.
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