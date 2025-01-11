Дэвид Мойес спустя 12 лет снова возглавил «Эвертон»

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" и "Вест Хэма" шотландец Дэвид Мойес возглавил "Эвертон".

Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Сроки соглашения не сообщаются. Ранее пост главного тренера клуба покинул англичанин Шон Дайч.

В сентябре контрольный пакет акций "Эвертона" выкупил консорциум американца Дэна Фридкина, который также владеет итальянским клубом "Рома".

Мойесу 61 год, он возглавлял "Эвертон" с 2002 по 2013 год. Также специалист работал главным тренером английских "Сандерленда", "Престона" и испанского "Реал Сосьедад". Мойес возглавил "Манчестер Юнайтед" летом 2013 года, сменив на этом посту сэра Алекса Фергюсона, который руководил клубом с 1986 года. Мойес выиграл вместе с "Манчестер Юнайтед" Суперкубок Англии в 2013 году и был уволен 22 апреля 2014 года в связи с неудовлетворительными результатами.

Шотландец трижды признавался лучшим тренером чемпионата Англии по версии тренерской ассоциации (2003, 2005, 2009).

"Эвертон" идет на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 17 очков по итогам 19 туров. Свой следующий матч команда сыграет 15 января дома против "Астон Виллы".