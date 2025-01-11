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Турция на встрече по Сирии выступит за отмену санкций

First News Media14:00 - Сегодня
Турция на встрече по Сирии выступит за отмену санкций

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе намеченной на 12 января в Эр-Рияде международной встречи по Сирии намерен заявить о необходимости снятия с Дамаска санкций в жизненно важных сферах.

Об этом сообщил ТАСС источник в турецком МИД в преддверии встречи в Саудовской Аравии.

"Ожидается, что министр Фидан на встрече, которая будет посвящена в основном шагам по обеспечению стабильности и безопасности в Сирии, выразит поддержку в вопросе расширения сферы исключений из антисирийских санкций и их отмены для жизненно важных областей. Он также укажет на важность принятия систематических и последовательных мер по восстановлению Сирии без снижения темпов их реализации", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, глава МИД Турции намерен подтвердить, что важным элементом достижения цели восстановления Сирии "является соблюдение принципа территориальной целостности и единства" арабской республики.

Фидан также планирует напомнить участникам, что его страна "примет все необходимые меры в отношении сепаратистской террористической организации, которая может попытаться воспользоваться нынешней ситуацией в Сирии" в своих интересах. Под этой организацией традиционно подразумевается Рабочая партия Курдистана и ее сирийские ответвления, признанные Анкарой террористическими.

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