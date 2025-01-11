В Улан-Баторе протестующие заблокировали центральный проспект

Участники акции протеста, которые обвиняют правительство Монголии в неспособности бороться со смогом и безработицей, перекрыли главный проспект столицы, сообщает корреспондент ТАСС.

Мирный небольшой пикет, который начался в полдень на главной площади Улан-Батора, к вечеру превратился в демонстрацию с участием более 1 тыс. человек. Среди них появились молодые люди в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за того, что протестующие перекрыли центральный проспект Мира, отменены 15 автобусных маршрутов.

Общественность в социальных сетях осуждает действия демонстрантов и призывает их проводить акцию мирно.

Инициатором и организатором акции является партия "Альянс свободы". Ее представители заявили, что не будут вступать в диалог с правительством, которое, по их словам, "не может решить проблемы смога, дорожных заторов, бедности, коррупции и безработицы". В связи с этим партия призывает отправить правительство в отставку.