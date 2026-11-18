В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент был зафиксирован на улице Фатуллаха Гасанова.

В результате столкновения автомобилей марок «ВАЗ-2107» и «Nissan» травмы получили три человека, находившиеся в «ВАЗе»: водитель Тургут Байрамов (2008 года рождения), а также пассажиры Фуад Рустамов (2008 года рождения) и Наиль Мустафаев (1969 года рождения). Они были доставлены в различные больницы города.

По факту ведется расследование.