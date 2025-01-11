Байрактар: Турция нацелена на минимизацию зависимости от импорта энергоносителей

Турция под руководством Президента Реджепа Тайипа Эрдогана нацелена на минимизацию зависимости от импорта энергоносителей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар, выступая на субботней церемонии подачи газа в один из районов провинции Сивас.

По словам министра, поставлена задача - уже к 2028 году обеспечить отечественным газом не менее 20 млн абонентов в Турции.

«На сегодняшний день 85 процентов населения нашей страны имеют доступ к природному газу. Голубое топливо подается в каждую из 81 провинции Турции», - сказал глава Минэнерго, отметив, что газофицированы в целом 908 населенных пунктов страны, а также 222 промышленные зоны.

Байрактар привлек внимание к резервам крупнейшего месторождения газа страны - «Сакарья», открытого в августе 2020 года в турецком секторе Черного моря. «Добыча на этом месторождении продолжается в 170 км от побережья Турции. Газ извлекается с глубины в 4-5 км от поверхности моря. Добыча в Черном море уже сегодня позволяет обеспечить отечественным газом не менее 3 миллионов абонентов», - констатировал глава Минэнерго.

Министр отметил также рост добычи нефти в стране. «Только в районе горы Габар в юго-восточной провинции Ширнак ежедневно добывается 71 тысяча баррелей высококачественной нефти», - констатировал Байрактар.

Глава Минэнерго выразил уверенность в достижении всех заявленных целей в энергетической сфере.