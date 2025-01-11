МИД РФ: враждебные действия США не останутся без реакции

Враждебные действия Соединенных Штатов без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании внешнеэкономической стратегии России.

Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с очередными санкциями США против РФ.

В российском дипведомстве указали, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры против отечественного энергетического сектора в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц Министерства энергетики РФ, "представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена".

В российском дипведомстве указали, что решение нынешней администрации США ввести новые ограничительные меры против отечественного энергетического сектора в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц Министерства энергетики РФ, "представляет собой попытку нанести хоть какой-то ущерб российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения бесславного пребывания у власти президента Джо Байдена".

"Разумеется, враждебные действия Вашингтона без реакции не останутся и будут учитываться при выстраивании нашей внешнеэкономической стратегии, - подчеркнули в ведомстве. - Продолжится реализация крупных отечественных проектов по добыче нефти и газа, а также импортозамещению, оказанию нефтесервисных услуг и строительству АЭС в третьих странах".

В дипведомстве указали, что Россия была и остается ключевым и надежным игроком на глобальном топливном рынке, "несмотря на конвульсии в Белом доме и происки русофобского лобби на Западе, пытающегося втянуть мировую энергетику в развязанную США гибридную войну против России".

Источник: ТАСС