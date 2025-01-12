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ВС Турции ликвидировали на севере Ирака и Сирии девять боевиков РКК

First News Media15:20 - Сегодня
ВС Турции ликвидировали на севере Ирака и Сирии девять боевиков РКК

Вооруженные силы Турции провели на севере Ирака и Сирии новую операцию против членов террористической организации РКК.

Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Отмечается, что в рамках оперативных действий в зонах проведения операций "Пенче-Килит" и "Метина" на севере Ирака были ликвидированы три боевика РКК, еще шестеро террористов были нейтрализованы в зоне операций "Щит Евфрата" и "Источник мира" на севере Сирии.

В ведомстве добавили, что борьба с террористами будет продолжена.

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