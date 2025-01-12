Вэнс считает, что Байден оставляет Трампу экономическую катастрофу

Избранный президент США Дональд Трамп унаследует экономическую катастрофу, устроенную нынешним хозяином Белого дома Джо Байденом.

Об этом заявил будущий американский вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

"Байден оставил нам катастрофу не только на границе, но и в экономике, - сказал он в эфире телеканала Fox News. - Байден повысил госдолг на триллионы долларов в мирное время <...>, цены на нефть взлетели до небес в последние два месяца администрации Джо Байдена, в том числе из-за решений, принятых им. Он на самом деле оставляет американский народ не с хорошей экономикой. Именно поэтому люди проголосовали за Трампа".

Вэнс добавил, что уходящая администрация серьезно усугубила миграционный кризис в стране. "Мы должны будем дать понять, что Америка закрыта для нелегальной иммиграции. Последние четыре года наши границы были открыты", - заявил избранный вице-президент.

Миграционный кризис входит в число ключевых вопросов межпартийной борьбы в США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что после инаугурации намерен провести самую масштабную в истории страны операцию по депортации нелегальных мигрантов. Инаугурация Трампа состоится 20 января.

Источник: ТАСС