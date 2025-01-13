В Хорватии по итогам президентских выборов лидирует Зоран Миланович - ОБНОВЛЕНО

Зоран Миланович лидирует по итогам второго тура президентских выборов в Хорватии.

Об этом свидетельствуют результаты экзитпола. На 22 часа по мск Миланович набирает более 77% голосов.

Его основной соперник Драган Приморац, которого поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество", получает чуть более 22%.

10:30

Хорватия в воскресенье в ходе второго тура выбирает президента на очередной пятилетний срок.

В 07:00 по местному времени (10:00 по Баку) в стране и за рубежом открылись более 6,5 тыс. избирательных участков. Голосование продлится до 19:00 (22:00 по Баку).

По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают 3 769 598 избирателей, 251 170 из которых смогут отдать свой голос за рубежом. Для желающих принять участие в голосовании будет открыто 6 755 избирательных участков, из них 105 - в 38 странах.

Гражданам страны будет необходимо проголосовать за одного из двух кандидатов, вышедших во второй тур.

На пост главы государства претендуют занявшие по итогам предыдущего раунда первое и второе места действующий президент Зоран Миланович и врач, ученый и экс-министр науки, образования и спорта Драган Приморац. В первом туре 29 декабря 2024 г. ни один из восьми претендентов на пост президента Хорватии не смог получить более 50% голосов. Миланович и Приморац набрали 49,09% и 19,35% голосов избирателей соответственно. Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, который получит относительное большинство, то есть наберет больше голосов, чем оппонент.

Согласно исследованию агентства IPSOS по заказу хорватского телеканала Nova TV, Зоран Миланович по-прежнему имеет значительное преимущество над Драганом Приморацем - из всех опрошенных, заявивших о намерении участвовать в выборах президента, 67,4% готовы отдать голос за Милановича, а за Примораца - чуть менее 27%. Неопределившихся - 5,8%. Таким образом, разрыв превышает 40 процентных пунктов.

Источник: ТАСС