Маск: причина пожаров в Лос-Анджелесе кроется не в изменениях климата

Главная причина распространения пожаров в калифорнийском Лос-Анджелесе — это не климатические изменения, а халатность властей, считает американский миллиардер Илон Маск.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Если бы объяснения изменением климата были правдивы, то в Техасе, где площадь лесов в два раза больше, чем в Калифорнии, было бы примерно в два раза больше пожаров, сжигающих дома», — высказал мнение предприниматель.

Он отметил, что власти штата Калифорния не подготовились к природным возгораниям: в регионе не было противопожарных полос и отсутствовали достаточные запасы воды. Это проявление «ужасной халатности», уверен Маск.

Источник: Gazeta.ru