В Алма-Ате загорелся Казахстанско-Британский университет
Здание Казахстанско-Британского университета горит в Алма-Ате.
Об этом сообщили в МЧС Казахстана в Telegram-канале.
В ведомстве подчеркнули, что по предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений здания на улице Толе би произошло горение потолочного перекрытия.
В тушении возгорания задействовано 59 специалистов МЧС республики, 16 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также четыре звена газодымозащитной службы.
Также в ведомстве подчеркнули, что пожар был локализован.
Источник: Gazeta.ru
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