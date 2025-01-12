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В Алма-Ате загорелся Казахстанско-Британский университет

First News Media00:05 - Сегодня
В Алма-Ате загорелся Казахстанско-Британский университет

Здание Казахстанско-Британского университета горит в Алма-Ате.

Об этом сообщили в МЧС Казахстана в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что по предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений здания на улице Толе би произошло горение потолочного перекрытия.

В тушении возгорания задействовано 59 специалистов МЧС республики, 16 единиц техники Департамента по чрезвычайным ситуациям, а также четыре звена газодымозащитной службы.

Также в ведомстве подчеркнули, что пожар был локализован.

Источник: Gazeta.ru

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